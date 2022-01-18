Шольц предложил Москве отвести войска от границы с Украиной

Россия могла бы в значительной мере уменьшить напряженность в регионе, отведя свои войска и технику от украинских границ. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине во вторник, сообщает «Укринформ».



«Мы ожидаем от России деэскалации ситуации. К этому может относиться, например, сокращение (численности — ред.) войск вдоль украинской границы», — сказал он.



Канцлер также подчеркнул, что Запад в многочисленных переговорах, проводимых сейчас в разных форматах, подчеркивает требование того, чтобы не было угрозы территориальной целостности Украины и не было использовано военную агрессию, но также «другие пути и попытки политических изменений (в Украине) за посредством насилия».

Шольц также повторил, что агрессия России имела бы для нее «тяжелые последствия», союзники готовят на такой случай скоординированную совместную реакцию.



Столтенберг в свою очередь заявил, что размещение российских войск недалеко от Украины составляет «реальный риск». НАТО, как чисто оборонный блок, по словам его руководителя, готова в дальнейшем вести переговоры с Москвой ради снижения напряженности, достижения политического решения. «НАТО готово вести переговоры и прислушиваться к обеспокоенности России, но НАТО не готова уступить базовые принципы», — заявил генсек, добавив, что разослал сегодня приглашения всем 20 членам альянса и НАТО на новую встречу.



Ни один из политиков не ответил на вопрос, можно ли ожидать военного ответа от НАТО в случае военной агрессии России против Украины, повторив заявления о политической, экономической и финансовой цене.