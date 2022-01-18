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Миссия ОБСЕ зафиксировала обстрелы в районе Донецкой фильтровальной станции

18 января 2022, 18:34

Миссия ОБСЕ зафиксировала обстрелы в районе Донецкой фильтровальной станции

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрелы возле Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Об этом говорится в отчете Миссии за 18 января.

Как отмечается, 17 января в двух местах возле ДФС наблюдатели слышали 21 очередь и выстрел из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия (по оценке, все в радиусе 5 км от ДФС).

«Четыре из них произошли примерно во время проезда работников ДФС между н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка) и станцией», — уточнили наблюдатели.

В целом за сутки в Донецкой области СММ зафиксировала 232 нарушения режима прекращения огня, в том числе 11 взрывов. За предыдущие сутки зафиксировано 113 нарушений.

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