На Крещение боевики готовят провокацию в Донецке — Центр стратегических коммуникаций

На Крещение в подконтрольном группировке «ДНР» Донецке боевики могут совершить провокацию, в которой обвинят украинских военных. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.



«Как стало известно Центру стратегических коммуникаций, 19 января оккупационные войска готовят обстрел верующих во время Крещения на ставке "Кирпичный" в Петровском районе Донецка», — сказано в сообщении.



Как отмечается, целью провокации может быть обвинение украинских военных в нападении, чтобы создать повод для эскалации.



«Провокационный обстрел возможен с вражеского опорного пункта, расположенного на шахте им. Челюскинцев менее чем в двух километрах от ставка. Чтобы замаскировать выстрелы, вражеские военные готовятся включить главный вентилятор на уже давно не работающей шахте (но 15 января его почему-то включали на несколько часов)», — рассказали в Центре стратегических коммуникаций.



Также сообщается, что боевики могут подстроить взрыв самой шахты вооружением, запрещенным Минскими договоренностями. Эта провокация тоже может быть использована для создания повода для начала активных боевых действий.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности создан при министерстве культуры и информационной политики Украины как один из механизмов противодействия дезинформации совместными усилиями государства и гражданского общества. Работа Центра сфокусирована на коммуникационном противодействии внешним угрозам, в частности, информационным атакам Российской Федерации.