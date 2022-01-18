На Донетчине раскрыли преступную группу, которая пыталась украсть 60 тонн угля

На станции Кураховка в Донецкой области правоохранители задержали группу мужчин, которые воровали уголь из грузового состава. Вес похищенного угля составил более 60 тонн, сообщает Покровское районное управление полиции Донецкой области.



Как рассказали в полиции, в состав группы входили 29 мужчин в возрасте от 16 до 40 лет, их поймали «на горячем».

На месте происшествия вдоль грузового поезда полицейские обнаружили 190 полимерных мешков с углем и лопаты.



Также на складе вблизи железнодорожных путей правоохранители нашли и изъяли 1190 мешков с твердым топливом общим весом более 60 тонн.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.



Следствие продолжается.