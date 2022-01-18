США готовят финансовые санкции против лидеров боевиков на Донбассе — СМИ

На фоне предстоящего визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Европу Соединенные Штаты готовят финансовые санкции против лидеров боевиков на Донбассе. Об этом пишет The Wall Street Journal.



По словам официальных представителей США, это «является частью демонстрации дипломатии и давления, которые, как надеется Вашингтон, отговорят Россию от вторжения в соседнюю страну».



Отмечается, что санкции будут введены против четырех физических лиц. Официально о введении ограничений объявят в четверг, 20 января.



«США и их союзники надеются на дипломатический прорыв после того, как четыре раунда переговоров на прошлой неделе не смогли сократить разрыв между Москвой и западными странами», — пишет издание.