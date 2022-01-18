По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 января

Ситуация с распространением COVID-19

От осложнений вследствие заболевания коронавирусной болезнью скончались девять человек на подконтрольной властям территории Донецкой области. За 17 января диагноз COVID—19 установили у 365 человек. В частности, выявлен заболевший омикрон штаммом. С начала пандемии зафиксировано 171 099 случаев инфицирования: 163 568 пациентов выздоровели, 5234 человека умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 289 случаев коронавируса, умерли 18 пациентов. С начала пандемии группировка «ДНР» подтверждает 120 786 заболевших. Из них 108 986 человек выздоровели, летальных случаев — 9422.



В отдельных районах Луганской области зарегистрировали 61 новый случай заражения. За последние 3 дня умерли 11 ранее заболевших. Всего группировка «ЛНР» признала 21 981 случай COVID-19, из которых выписаны 18 438 человек, а 3125 умерли.



Политика



На фоне предстоящего визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Европу Соединенные Штаты готовят финансовые санкции против лидеров боевиков на Донбассе. Об этом пишет The Wall Street Journal. По словам официальных представителей США, это «является частью демонстрации дипломатии и давления, которые, как надеется Вашингтон, отговорят Россию от вторжения в соседнюю страну».



Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Москву заявила, что наращивание российских военных сил вблизи Украины происходит без явных для этого причин и не может не восприниматься как угроза. Россия могла бы в значительной мере уменьшить напряженность в регионе, отведя свои войска и технику от украинских границ, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине. Несмотря на агрессивное поведение России вблизи границы с Украиной, в планах правительства Германии нет поставок оружия Киеву.



Назначенный посол России в Беларуси Борис Грызлов заявил, что по-прежнему является полномочным представителем России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.



Права человека



Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова потребовала срочно освободить из плена гражданина Украины Виктора Уткина, который удерживается в Макеевской исправительной колонии № 32 на оккупированной территории. Мужчина испытывает серьезные проблемы со здоровьем и нуждается в немедленном лечении. Уткина задержали на КПВВ «Еленовка» в мае 2018 года. В тюрьме «МГБ ДНР» он подвергся бесчеловечным пыткам.



Общество



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе на данный момент не нашла подтверждений утечки химикатов в неподконтрольной Украине Горловке, информация о которой была обнародована украинской разведкой.:



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