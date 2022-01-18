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Выдавливание несговорчивых: Глава «минстроя ДНР» заявил, против него сфабриковали «дело»

18 января 2022, 22:16

Выдавливание несговорчивых: Глава «минстроя ДНР» заявил, против него сфабриковали «дело»

«Министр строительства и ЖКХ» при группировке «ДНР» Сергей Наумец заявил, что против него и сотрудников «минстроя» сфабриковано уголовное «дело». Об этом он написал в своем Facebook.

Он уточнил, что в данное время находится в Донецке.

«Сейчас, по искусственно сфабрикованному делу меня и моих сотрудников пытаются обвинить в превышении служебных полномочий по закупке мусоровозов. Тех самых мусоровозов, которые министерство закупило у предприятия ООО "Фаворит", не новых, а б/у. При этом, учитывая определенные обстоятельства (давление зампреда правительства), нам удалось настоять на двухлетнем гарантийном обслуживании (которое, к слову, так и не было произведено). Но виновными в "превышении служебных полномочий" обозначили тех, кто активно сопротивлялся заключению этого договора», — написал Наумец.

По его словам, сейчас сотрудники «министерства» отстранены от работы, отдельным «постановлением» им заблокированы зарплаты.

«Участие же частной структуры, которая непосредственно получила бюджетные средства и поставила "неправильную" технику (со слов следствия) игнорируют полностью и не рассматривают. Ущерб в 106 миллионов рублей вменяется сотрудникам министерства. Вот такой вот абсурд выходит», — заявил Наумец.

«Министр» подчеркивает, что под вопросом теперь оказалось выполнение самих программ, «так как работа министерства полностью парализована».

«Так сказать "дело" опять возвращено на доработку и до суда никак не доходит, ввиду отсутствия доказательной базы. Кто в этом заинтересован — большой вопрос? Похоже, идет медленное выдавливание несговорчивых и неконструктивных, препятствующих "поглощать" российские бюджеты», — резюмировал Наумец.

Ранее появлялась информация, что «министр строительства и ЖКХ» при группировке «ДНР» Сергей Наумец задержан за «нецелевое использование средств» при закупке в конце 2019 года мусороуборочной техники.

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