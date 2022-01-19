На Луганщине нашли застреленным военнослужащего-контрактника

В Луганской области найден мертвым военнослужащий, сообщает пресс-служба специализированной прокуратуры объединенных сил.



«Вчера, 18 января, Луганская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил получила информацию об обнаружении без признаков жизни военнослужащего по контракту, 1998 года рождения, уроженца села Новогригоровка Вторая Кировоградской области», — указано в сообщении.



Предварительно установлено, что военнослужащий свел счеты с жизнью, выстрелив в подбородок из доверенного ему штатного оружия.



По факту гибели военного прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по части 1 статьи 115 УК Украины.



В ведомстве уточнили, что на рассмотрении есть и другие версии, в частности умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.



Сейчас проводятся первоочередные следственные действия и мероприятия, «чтобы всесторонне и беспристрастно» выяснить все обстоятельства трагедии, подчеркивается в сообщении.