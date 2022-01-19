«ДНР» заявила о 241 новом случае COVID-19 и 8 умерших

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 241 новый случай коронавируса. Об этом сообщили в «минздраве» группировки «ДНР».



При этом выписаны после выздоровления 62 человека, а умерли — 8.



Всего с начала пандемии «ДНР» подтверждает 121 027 заболевших COVID-19. Из них 109 048 человек выздоровели, летальных случаев — 9 430. Продолжают болеть 2 549 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 46 случаев пневмоний. Из них госпитализирован 31 человек. Всего на лечении находится 637 пациентов с пневмониями, в том числе 415 на кислородной поддержке (+10 за сутки).



У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.