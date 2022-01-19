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«Инвестор» донбасских заводов. Почему «Л-ДНР» активно «пиарят» Юрченко ►

19 января 2022, 09:50

«Инвестор» донбасских заводов. Почему «Л-ДНР» активно «пиарят» Юрченко ►

Последние полгода СМИ подконтрольные группировкам «ДНР» и «ЛНР» активно пиарят нового так называемого «российского инвестора с луганскими корнями» Евгения Юрченко. В начале лета его глава «ДНР» Денис Пушилин якобы позвал восстановить промышленные предприятия, оказавшиеся в упадке и разрухе после управления «Внешторгсервиса» Сергея Курченко.

Теперь самые крупные заводы передали под управление свежесозданной компании «Южный горно-металлургический комплекс», которой управляет Евгений Юрченко. И теперь так называемый «инвестор» в сопровождении местных телеканалов путешествует по подконтрольным ему предприятиям и общается с трудовыми коллективами.

Евгения Юрченко представляют, как спасителя металлургии в ОРДЛО, как скромного, но щедрого «инвестора», который всего за 6 месяцев решил проблемы с заработной платой, наладил производство и завоевал доверие рабочих. Но на самом деле, это не так. За «российским инвестором» стоит российский государственный бюджет.

Подробности смотрите в новом видео проекта «Говорим правду» на «Новостях Донбасса».

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