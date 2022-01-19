Обстановка на Донбассе стала влиять на строительство АЭС в Финляндии

Ситуация на Донбассе может внести сложности в строительство шестой атомной электростанции «Ханхикиви-1» в Финляндии. Корпус реактора будет изготовлен в Украине на заводе, расположенном примерно в 50 километрах от линии фронта. Об этом пишет издание Euractiv.



Финское управление по радиационной и ядерной безопасности (STUK) должно контролировать и инспектировать процесс, однако доступ к объекту может оказаться все более затруднительным, учитывая нынешнюю ситуацию. Директор по коммуникациям компании Fennovoima, занимающейся атомной энергетикой Сакари Котола, заявил, что пока не было никаких задержек и что проект АЭС идет гладко.



Однако структура собственности компании Fenovoima может осложнить реализацию проекта стоимостью 7 млрд. евро, отмечает издание. Компания на 66% принадлежит финской Voimaosakeyhtiö SF, а остальная часть принадлежит RAOS Voima Oy, финской дочерней компании российского Росатома. Россияне присоединились к консорциуму после того, как немецкая компания E.ON решила отказаться от проекта в 2014 году. Если Россия нападет на Украину, Росатом, скорее всего, попадет под санкции.



Коммерческая эксплуатация «Ханхикиви-1» должна начаться в 2029 году. Однако у станции до сих пор нет лицензии на строительство, а российский поставщик медлит с предоставлением необходимой документации по безопасности и других документов. Кроме того, необходимо решить вопрос с хранилищем ядерных отходов.