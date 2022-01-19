На Донетчине зафиксировали еще почти 500 случаев коронавируса

За сутки от осложнений вследствие коронавирусной болезни скончались девять человек на подконтрольной властям территории Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко



За 18 января диагноз COVID-19 установили у 483 человек. Выздоровели 311 пациентов.



С начала пандемии зафиксировано 171 582 случая инфицирования коронавирусом. Из них 163 879 пациентов выздоровели, 5243 человека умерли.

За вторник, 18 января, в Украине выявили 12 815 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 780 903 человек. Из них выздоровели 3 567 336 пациента, а умерли 98 712 человек.



