«ЛНР» приговорила бросившего взрывчатку в людей к 11 годам тюрьмы

«Суд» группировки «ЛНР» приговорил жителя Перевальского района, бросившего в толпу людей взрывное устройство, к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».



Отмечается, что в сентябре 2016 года мужчина приобрел, перевез и хранил взрывное устройство у себя дома. 8 февраля 2020 года примерно в 22:00 подсудимый, находясь на одной из улиц Артемовска Перевальского района, «на почве внезапно возникших неприязненных отношении в ходе ссоры с потерпевшим бросил взрывное устройство в последнего, рядом с которым находилось еще и несколько человек». В результате взрыва два человека пострадали.



Осужденный с приговором «суда» не согласился и подал апелляционную жалобу.



«Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда ЛНР» решила оставить приговор без изменения, а апелляционную жалобу осужденного без удовлетворения.