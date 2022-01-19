США доставили в Украину еще миллион доз вакцины Pfizer

США передали Украине еще около миллиона доз вакцин Pfizer, сообщает посольство США.



Отмечается, что поставка была совершена через ЮНИСЕФ посредством глобального фонда COVAX и является частью «глобальной помощи в обеспечении украинцев важной защитой от заболевания, особенно сейчас, когда распространяется штамм "Омикрон"».



По словам американских дипломатов, данные вакцины — демонстрация приверженности США поддержке Украины в виде предоставления доступа к безопасным и качественным вакцинам против COVID-19.

Вакцинация от коронавируса началась в Украине 25 февраля 2021 года. За это время вакцинировались более 15 миллионов человек.



В январе в Украине была введена бустерная доза вакцины от коронавируса для всех привитых возрастом от 18 лет.



Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.