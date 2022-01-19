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Кулеба и Боррель согласовали позиции по противодействию РФ в случае эскалации

19 января 2022, 11:56

Кулеба и Боррель согласовали позиции по противодействию РФ в случае эскалации

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провели телефонный разговор. Политики обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины и меры сдерживания РФ, сообщает пресс-служба МИД Украины.

В частности, обсуждалась подготовка жестких санкций ЕС против РФ на случай дальнейшей эскалации.

«Каждая страна Европейского Союза должна понимать, что какой бы высокой ни была цена сдерживания России, цена прекращения новой войны будет намного выше. Единственная правильная стратегия — это проявить твердость и действовать единым фронтом с Украиной», — отметил Кулеба.

Боррель согласился, что одной из целей России сейчас именно внутренняя дестабилизация Украины, в частности с целью оказания негативного влияния на экономические и финансовые процессы. Он заверил в готовности ЕС и дальше поддерживать Украину в этих сферах.

Кулеба в свою очередь подчеркнул, что, несмотря на повышенный уровень угрозы, ситуация находится под контролем. Он отметил, что нет никаких оснований для паники и расшатывания ситуации внутри страны или создания угроз ее финансовой стабильности. Украина завершила 2021 год с рекордными экономическими показателями: наивысшим уровнем долларового ВВП со времен восстановления независимости и десятилетним рекордом объемов экспорта.

Он также проинформировал Борреля о недавних массированных кибернападениях на государственные учреждения Украины. Боррель подтвердил, что Евросоюз готов поддержать наше государство в усилиях по системному укреплению кибербезопасности. Собеседники договорились организовать соответствующий процесс взаимодействия.

Стороны договорились продолжать тесные контакты.

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