РФ должна уважать правила безопасности в Европе — Макрон о конфликте на Донбассе

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за диалог с Россией в сфере безопасности, равно как и за продолжение работы Нормандского формата для разрешения конфликта в Украине. Об этом он заявил в среду в Страсбурге, выступая в Европейском парламенте с приоритетами президентства Франции в ЕС, передает «Интерфакс-Украина».



«Европа хочет быть регионом общей безопасности нашего континента. Безопасность нашего континента требует стратегического переосмысления Европы как сферы баланса и мира, в частности, когда речь идет о диалоге с Россией. Этот диалог существовал многие годы. Это — не смутная идея... Это — о безопасности нашего континента, нам нужен этот диалог», — убеждает он депутатов Европарламента.



Для этого, по мнению Макрона, Европа должна «установить собственные требования и сделать так, чтобы они уважались».



«Нам нужно быть решительными, когда речь идет о дестабилизации, манипуляции, вмешательстве. Что нам нужно построить, так это Европу, в которой порядок базируется на принципах и правилах, которые мы установим не против кого-то, но, как тридцать лет назад, с Россией. Я говорю о принципах, которые мы, европейцы и Россия, подписали тридцать лет назад», — подчеркнул президент Франции.



Среди этих правил он также упомянул и суверенитет государств.



«Мы должны подтвердить эти ценности и эффективно наказать тех, кто их нарушает. Это в центре нашего европейского проекта безопасности. Поэтому мы будем продолжать с Германией в Нормандском формате, чтобы найти ответ, разрешение конфликта в Украине, что важно», — добавил Макрон.



При этом президент Франции выразил уверенность в том, что нужно сделать все, чтобы «голос Европы был услышан».



«Мы должны строить нашу безопасность как европейцы, работая с нашими союзниками по НАТО и потом предлагая для переговоров с Россией», — считает он.