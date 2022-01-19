В Лисичанске вновь разрушили памятник жертвам Холокоста

Вандалы разрушили памятник жертвам Холокоста в Лисичанске Луганской области. Об этом сообщила Лисичанская городская военно-гражданская администрация.



Происшествие произошло сегодня, 19 января, на местном кладбище «Зеленая роща», где находится памятный знак жертвам еврейского населения, которые погибли в Лисичанске во время Второй мировой войны.



На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции Северодонецкого РУП ГУНП в Луганской области.



Этот памятный знак не так давно, 4 декабря 2021 года, уже был разрушен. Тогда удалось изготовить и установить новый памятный знак благодаря горожанам, которые собрали необходимую сумму денег.



В горадминистрации отметили, что акт вандализма произошел перед Днем памяти жертв Холокоста, отмечаемом международным сообществом 27 января.