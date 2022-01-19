ГБР и адвокаты хотят обжаловать меру пресечения Порошенко

Государственное бюро расследований считает, что прокуратура должна обжаловать меру пресечения, избранную пятому президенту и народному депутату Петру Порошенко в виде личных обязательств.



«Считаем, что решение суда по избранию меры пресечения пятому президенту Украины является таким, что не обеспечит должного поведения подозреваемого Петра Порошенко, а потому у стороны обвинения есть все основания для его апелляционного обжалования», — говорится в сообщении Бюро.



Вместе с тем в ГБР считают, что в постановлении об избрании меры пресечения следственным судьей «констатирована законность и обоснованность подозрения» Порошенко в инкриминируемых ему уголовных правонарушениях.



Обжаловать меру пресечения намерены и адвокаты Порошенко. На брифинге после заседания суда пятый президент заявил, что возложенные на него обязательства ограничивают его политическую деятельность, в частности, международные поездки.

Печерский районный суд Киева 19 января избрал Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств по делу о торговле углем с неподконтрольного Донбасса.



Теперь он обязан в течение двух месяцев являться в суд, к следователю и прокурору. Порошенко также не может покидать Киев и Киевскую область без разрешения. Также он обязан сдать свой загранпаспорт.



20 декабря 2021 года Государственное бюро расследований объявило о подозрении Порошенко в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о незаконной схеме поставок угля с захваченных группировками «ДНР» и «ЛНР» территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.



6 января Печерский райсуд Киева арестовал имущество Порошенко. В частности это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее.



Однако, как выяснилось, под арест не попала корпорация Roshen и другие крупные бизнес-активы Порошенко, потому что он заранее переписал их на старшего сына.



Порошенко считает уголовное производство против него политически мотивированным.