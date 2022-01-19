ООС: На Донбассе второй день сохраняется «тишина»

Сегодня в зоне операции Объединенных сил сохранялся режим «тишины», обстрелов не было. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — говорится в сообщении.



В штабе добавили, что подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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