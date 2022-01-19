Россияне перебросили «Ураганы» и разбили лагерь в Беларуси за 200 км от Киева — CIT

Российский военный лагерь с реактивными системами залпового огня появился в Беларуси в 200 километрах от Киева. Об этом сообщила организация Conflict Intelligence Team, которая расследует военные конфликты.



Как отмечается, была зафиксирована выгрузка российских реактивных систем залпового огня «Ураган» на станции Речица в Гомельской области к северу от Киева. Позднее было опубликовано фото лагеря с военной техникой, которое предположительно было снято в районе Речицы, на нем идентифицировали транспортно-заряжающую машину РСЗО «Ураган».

Фото: CIT

Кроме того, пользователи соцсетей провели геолокацию похожего кадра с техникой на видео, снятом в районе остановочного пункта «Ивановка».



«Мы проверили и подтвердили эту геолокацию. Оттуда чуть более 40 километров до границы с Черниговской областью Украины и порядка 90 километров — с Киевской. Стоит отметить, что в этом районе нет полигонов, заявленных для российско-белорусских учений "Союзная решимость", которые должны пройти в феврале», — отмечают расследователи.



По их словам, появление российской техники в непосредственной близости от границы с Киевской областью вызывает особые опасения в связи с информацией источников CNN, согласно которой российские войска могут попытаться взять Киев и осуществить смену власти в Украине.



«Дело в том, что все основные правительственные здания в Киеве находятся на западном берегу Днепра, а возможное наступление с севера позволяет не преодолевать столь значительную водную преграду (в отличие от наступления со стороны российско-украинской границы). При этом мы до сих пор не знаем, о каких масштабах сосредоточения сил к северу от Киева идет речь... На данный момент нам кажется вероятным, что цель этого сосредоточения — вынудить украинское командование держать часть сил на западном берегу Днепра для прикрытия Киева, что ограничит возможности противодействия потенциальной российской операции на востоке Украины», — делают вывод расследователи.