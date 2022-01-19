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В Минфине назвали стоимость строительства аэропорта под Мариуполем

19 января 2022, 22:51

В Минфине назвали стоимость строительства аэропорта под Мариуполем

Строительство нового аэропорта вблизи Мариуполя будет стоить более пяти миллиардов гривен. Об этом сообщил заместитель министра финансов Украины Александр Кава, передает «Радио Свобода».

«Этот аэропорт может фокусироваться не только на городе Мариуполь, где проживает почти полмиллиона граждан, но и так же быть равноудален от города Бердянск, где проживает более ста тысяч человек. Более того, это удобство для местных жителей. Этот аэропорт может создать условия для развития туристического кластера Азовского побережья Украины», — отметил Кава.

По его словам, препятствием для строительства такого аэропорта «с нуля» может стать нехватка средств.

«В первую очередь, самый дорогой объект — это взлетная полоса. Это все оборудование, которое необходимо для обеспечения работы взлетной полосы, а также рулежные дорожки и перрон. Это объект, который будет суммарно стоить более 5 млрд грн», — сообщил Кава.

Он уточнил, что в этом году заложены средства на подготовку проектной документации в сумме около 100 млн гривен.

По словам чиновника, этих денег хватит на подготовку проектной документации и начало оформления земли под аэропорт.

«Где именно будет расположен аэропорт, окончательного решения еще нет, но наиболее вероятное место — возле села Юрьевка, которое находится на Азовском побережье, недалеко от поселка Ялта Донецкой области. Не путать с Ялтой в Крыму», — добавил замминистра.

Власти Украины планируют построить два аэропорта в Донецкой области. Один хотят разместить на юге — в районе Мариуполя, а второй на севере региона — возле Краматорска и Славянска. Предполагается, что второй аэропорт будут использовать и жители Луганской области.

Финальные точки строительства еще не были презентованы, так как велся процесс согласования с Вооруженными силами. Это связано с вопросами безопасности, потому что на Донбассе продолжается вооруженный конфликт.

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