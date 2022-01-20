Зеленский, Стефанчук и Шмыгаль почтили память погибших за Донецкий аэропорт

Церемония почтения памяти защитников Донецкого аэропорта. Фото: телеканал «Дом»

Сегодня, 20 января, в Киеве состоялась церемония почтения памяти украинских военных, которые защищали Донецкий аэропорт от пророссийских сил.



В мероприятии приняли участие президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль.



Именно 20 января 2015 года оборона аэропорта, которая продолжалась 242 дня, завершилась. В этот день украинские силы понесли набольшие потери — погиб 41 военнослужащий. На следующий день, 21 января, силы АТО начали выход из аэропорта из-за разрушения объекта.



Во время сегодняшней церемонии под звуки колокола звучали имена погибших в этот день. После руководители страны возложили цветы.



За свою стойкость во вовремя обороны аэропорта Донецка украинские военнослужащие и добровольцы получили прозвище «киборги».