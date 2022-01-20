Госдепартамент США разрешил странам Балтии поставлять в Украину ракеты и иное вооружение американского производства, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.



Правилами экспортного контроля предусмотрено, что для передачи третьим сторонам любого производимого в Штатах оружия потребуется получить одобрение Государственного департамента США.



Одобрение даст возможность Литве передать Украине ракеты Stinger, а Эстонии — противотанковые ракеты Javelin.

Великобритания начала поставки Украине противотанковое оружие для защиты от возможной российской агрессии. Глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес уточнил, что это вооружение не представляет угрозы для РФ, потому что применяется исключительно в оборонительных целях.