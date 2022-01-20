На Донетчине зафиксировали более полутысячи новых случаев COVID-19

За сутки от осложнений вследствие коронавирусной болезни скончались пять человек на подконтрольной властям территории Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



За 19 января диагноз COVID-19 установили у 556 человек. Выздоровели 256 пациентов.



С начала пандемии зафиксировано 172 138 случая инфицирования коронавирусом. Из них 164 135 пациентов выздоровели, 5248 человека умерли.

За среду, 19 января, в Украине выявили 18 479 случаев заражения коронавирусом, что на 5 664 случаев больше, чем днем ранее, сообщает министерство здравоохранения. При этом выздоровели 4 446 пациентов, умерли 131 человек. Вчера госпитализировали 2 151 заболевшего.