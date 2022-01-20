Четырехсторонние переговоры по многосторонней координации европейской безопасности прошли впервые с участием высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, госсекретаря США Энтони Блинкена, генсека НАТО Йенса Столтенберга и председательствующей в ОБСЕ Польши, сообщает Служба внешних действий ЕС.



Отмечается, что вчера, 19 января, состоялся четырехсторонний телефонный контакт. До этого произошел обмен мнения между партнерами, а именно с Украиной и перед переговорами США-Россия.



«Темами обсуждения стало наращивание российского вооружения вокруг Украины, текущие двусторонние и международные дипотношения, которые связаны с попытками РФ произвести изменения условий безопасности на европейском континенте. Участники переговоров подтвердили о необходимости поддержки фундаментальных приниципов действующей архитектуры евробезопасности, которые закреплены в том числе и в ОБСЕ», — отмечается в заявлении.



Стороны заявили о своей решимости и в дальнейшем вести интенсивные консультации касательно определения путей разрешения возникшей ситуации. Для этого они намерены применять двустороннее и многостороннее дипломатическое взаимодействие. Должен быть представлен сильный, четкий и единый трансатлантический фронт, отметили участники переговоров.



«Министры иностранных дел государств-членов ЕС, встречаясь на минувшей неделе в Бресте, достигли договоренности о дальнейшем усилении координации с НАТО и США. Кроме того, они считают необходимым усилить сотрудничество Евросоюза в рамках ОБСЕ. Главы внешнеполитических ведомств обратились с просьбой к Жозепу Бореелю, чтобы он координировал эту деятельность», — уточнили в Брюсселе.



Обсуждение данного вопроса будет продолжено на заседании Совета ЕС в Брюсселе в ближайший понедельник. Боррель пригласил Блинкена, чтобы тот принял участие в встрече дипломатов.

На этой недел Боррель в Европарламенте заявил, что опасается «фактической реинтеграции» неподконтрольного Донбасса в состав РФ. По его мнению, подконтрольные боевикам регионы «все дальше и дальше отходят от Украины».