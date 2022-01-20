В прифронтовой Авдеевке спустя 7 лет возобновил работу городской суд

В Донецкой области спустя более чем 7 лет возобновил работу Авдеевский городской суд в соответствии с постановлением главы Верховного суда. Об этом сообщает пресс-служба Государственной судебной администрации.



Работа судебной инстанции возобновится с 20 января. Рассмотрения производств, подсудных этому суду с 11 февраля 2022 года.



Ранее функцию судебной власти в прифронтовой Авдеевке исполнял Селидовский городской суд. Все производства, которые поступили в этот суд до 10 февраля, останутся на его рассмотрении.



В августе 2021 года стало известно, что Высший совет правосудия решил начать процедуру командирования судей в Авдеевский городской суд Донецкой области.