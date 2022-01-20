Вашингтон, вероятнее всего, не отправит войска в Украину даже в том случае, если Кремль пойдет на вторжение. Такое мнение высказал обозреватель Роберт Бернс в статье для агентства Associated Press.



Отмечается, что в случае развязанной войны против РФ В Украине «силы и ресурсы США на длительный период будут связаны, к тому же это может привести к большим человеческим жертвам». Сейчас же администрация президента Джо Байдена занята тем, что предпринимает попытки «сосредоточиться на Китае как главной угрозе безопасности».



Причиной отказа автор назвал отсутствие договорных обязательств США перед Украиной.



«Причина отказа от вступления напрямую в войну между Украиной и Россией проста: США не имеют договорных обязательств перед Киевом», — отмечается в материале.



Возможную войну с Россией Бернс назвал «огромной авантюрой», если принимать во внимание «потенциал дестабилизации региона и эскалации». Дело может дойти до «высокого риска обмена ядерными ударами», — делятся прогнозом автор.



Однако при этом, указывается в материале, бездействие чревато рисками, что это фактически будет означать «согласие с будущими действиями РФ в отношении других восточное европейских стран, к примеру, Латвии, Литвы и Эстонии».



Автор считает, что пока нет четкой ясности, как именно США смогут помочь Украине в случае вторжения России.

Накануне Байден заявил на пресс-конференции, что не верит в намерения президента РФ Владимира Путина развязать полномасштабную войну в Европе. По его мнению, скорее всего Кремль будет проверять, насколько Запад и США готовы к возможной агрессии.