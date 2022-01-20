Ермак заявил, что власть и ВСУ готовы к любому развитию событий

Власть делает все необходимое, чтобы государство и ВСУ были готовы к любому варианту развития событий. Такое заявление сделал глава Офиса президента Андрей Ермак в ходе встречи с журналистами.



По его утверждению, властью предпринимаются все необходимые меры для готовности к любому развитию событий.



«Однако при этом остаемся с холодной головой, потому что паника никогда не была никому хорошим другом. Взвешенная позиция необходима для объективной оценки ситуации и получения результата, отвечающего нашим интересам», — отметил Ермак.



Он подчеркнул, что со стороны украинских служб и международных партнеров ведется контроль за ситуацией у границ Украины. У власти — полная и объективная информация о положении дел.



По словам Ермака, Украина не остается одна в таком вопросе, как защита суверенитета и территориальной целостности. Власть смогла аккумулировать поддержку Запада и США. Также он обратил внимание на множество визитов представителей иностранных государств в страну. Встречу президента Владимира Зеленского и госсекретаря США Этнони Блинкена глава ОП охарактеризовал как предметную и содержательную.

Украина получила заверения в том, что США поддержат дипломатическими усилиями по установлению мира.



«Мы еще раз получили заверения, что никаких вопросов, ничего, что касается Украины, не будет без участия Украины. Это относится и перспектив участия в НАТО, и общеевропейской безопасности», — подчеркнул Ермак.



Также он отметил, что сейчас идет подготовка встречи политических советников лидеров стран — участниц Нормандского формата, которая должна состояться до конца текущего месяца.

Президент Владимир Зеленский вчера вечером обратился к украинцам в связи с угрозой вторжения России. Он сказал в видеозаявлении, что не нужно паниковать, однако страна должна быть готова к войне.