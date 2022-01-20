«ДНР»: Еще 243 заболевших и 28 умерших от ковида

За минувшие сутки, 19 января, в отдельных районах Донецкой области выявили 243 новых случая коронавируса. Об этом сообщили в «Минздраве» группировки «ДНР».



При этом за сутки выписаны после выздоровления 86 пациентов, а умерли — 28.



Всего с начала пандемии «ДНР» подтверждает 121 270 заболевших COVID-19. Из них 109 134 человек выздоровели, летальных случаев — 9 458. Продолжают болеть 2 678 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 50 случаев пневмоний. Из них госпитализирован 36 человек. Всего на лечении находится 626 пациентов с пневмониями, в том числе 426 на кислородной поддержке (+15 за сутки).



У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.