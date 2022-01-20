Детям, которые получили статус ВПЛ недавно, упростят поступление в вузы

В Украине упростят поступление в учреждения высшего образования молодым людям с неподконтрольной части Донбасса и Крыма, которые получили статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в предыдущие несколько лет.



Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время брифинга в Краматорске.



«Сейчас, если у тебя справка с 2020 или 2021 года, то ты не можешь поступить как ВПЛ. Мы убираем эту норму. Будет [упрощено] вступление тем детям, которые, например, получили статус ВПЛ в 2020 или 2021 году», — пояснила она.



Верещук уточнила, что министерство образования готовит соответствующий приказ и он будет издан в феврале.



Кроме того, министр анонсировала, что до конца января будет издан приказ о применении сельского коэффициента для детей-переселенцев, которые живут в сельской местности.



«Была проблема, что дети, которые проживают в сельской местности, и дети-ВПЛ ходят в одну школу. Одни могут поступить с льготой "сельский коэффициент", а другие — нет. Это кричащая несправедливость», — сказала глава Минреинтеграции.



Она пояснила, что Минобразования взяло на себя обязательство принять приказ о сельском коэффициенте для детей-переселенцев до конца января, чтобы уже ближайшая вступительная кампания для них проходила на равных условиях.