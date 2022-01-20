СБУ на Донетчине нашла тайник с минами и взрывчаткой у железнодорожных путей

В Донецкой области обнаружен тайник. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины обнаружила в Донецкой области тайник с взрывчаткой и боеприпасамию Об этом сообщает Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.



Боевой арсенал с противотанковыми гранатами, взрывчаткой и противопехотной миной обнаружили в заброшенном колодце поблизости железнодорожного пути магистрального направления «Мариуполь-Волноваха».

По предварительным данным, замаскированный схрон был обустроен боевиками в 2014 годя для проведения диверсий на территории региона.

Правоохранителями при осмотре тайника были обнаружены: 3 ящика с патронами к стрелковому оружию, 8 гранат Ф-1, боеприпасы к гранатометам, противопехотная мина МОН-50 (производства РФ), 3 реактивные противотанковые гранаты, взрывчатое вещество, противотанковая мина.

Следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и лиц, причастных к ней, отмечается в сообщении.