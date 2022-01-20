На Луганщине коронавирус обнаружили еще у 237 человек

На подконтрольной властям территории Донецкой области подтверждено 237 новых случаев заболевания COVID-19. От осложнений умерло еще двое больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА



Наибольшее количество заболевших выявлено в Северодонецке ( 55 ), Рубежном (41) и Троицком (21).



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 61 410 случаях. Из них 57 562 человека выздоровели, 2 247 человек умерли.



Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 201 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 29,0 (при пороговом уровне — 60).