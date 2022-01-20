«Если Лавров согласится»: Кулеба готов к трехсторонней встрече глав МИД Украины, США и РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности к трехсторонней встрече на уровне глав МИД Украины, США и России. Об этом он заявил на сегодняшнем брифинге.



По его словам, во время переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном он «подтвердил готовность к трехсторонней встрече глав МИД США, Украины и РФ, если Лавров согласится».



По утверждению главы МИД, США готовы и в дальнейшем усиливать обороноспособность Украины.



Он уточнил, что разговор идет не только о декабрьском оборонном пакете на 60 миллионов долларов, но и о дополнительном оборудовании и оборонном оружии, включая летальное. «Оборонное, но летальное», — пояснил Кулеба.



Кроме того, он подтвердил информацию о выделении Вашингтоном Украине дополнительной помощи в сфере безопасности в размере 200 миллионов долларов. Это увеличило размер общей помощи Штатов для обороны и укрепления безопасности до 650 миллионов долларов за 2021 год. Это больше, чем в любой год с 2014-го, отметил министр.

Госдепартамент США разрешил странам Балтии передать Украине оружие, произведенное в Штатах. В результате Литва сможет передать Украине ракеты Stinger, а Эстония — противотанковые ракеты Javelin.