В Донецке столкнулись легковой автомобиль и автобус, есть пострадавшие

ДТП в Донецке. Фото: «ДАН»

Столкновение пассажирского автобуса с легковой машиной произошло сегодня на улице Университетской в центре Донецка. По предварительной информации, пострадали три человека.



Инцидент произошел на пересечении улицы Университетской и проспекта Комсомольского. Легковой автомобиль врезался в автобус №77.

Как сообщает «ДАН», удар в автобус пришелся на водительское место, пассажиры не пострадали. Автомобиль развернуло поперек дороги, и он заблокировал движение, транспорт движется объездными путями.



Пострадавшим водителям машины и автобуса, а также пассажирам авто оказали первую медицинскую помощь. На место авария прибыла машина скорой помощи.