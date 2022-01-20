Минобороны и ВСУ установили 20 января Днем чествования защитников Донецкого аэропорта

Министерство обороны и Вооруженные силы Украины подписали совместный приказ, в котором устанавливается ежегодное проведение памятных мероприятий ко Дню чествования защитников Донецкого аэропорта, сообщает пресс-служба Министерства обороны.



В нем, в частности указывается, что в системе Минобороны Украины этот день будут отмечать ежегодно 20 января с целью военно-патриотического воспитания, чествования подвига военнослужащих, добровольцев и волонтеров, которые обороняли ДАП от российского агрессора, а также для продолжения лучших боевых традиций.



В совместном приказе, подписанном главой оборонного ведомства Алексеем Резниковым и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, отмечено, что ежегодно в январе будут проводиться мероприятия, посвященные Дню чествования защитников Донецкого аэропорта. Одним из мест их проведения указан Зал памяти защитников Украины и Памятный колокол в мемориальном комплексе на территории Минобороны.



Кроме того, воинских частях, вузах и библиотеках будут проводиться лекции, тематические встречи, книжные выставки, просмотр и обсуждение фильмов и кинохроник, которые посвящены теме обороны ДАП и его защитникам.

Сегодня, 20 января, в Киеве состоялась церемония чествования памяти украинских военных, которые защищали Донецкий аэропорт от российского агрессора. В ней приняли участие президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль.