Боевики обстреливали позиции ВСУ из запрещенного вооружения, без потерь

С начала суток на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков 2 из которых — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Обстрелы пришлись на окрестности Опытного, Катериновки и Золотого-4. Боевики стреляли из минометов калибра 82 и 120 мм и противотанковых гранатометов. ВСУ открывали ответный огонь.



Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотника, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.