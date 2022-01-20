В Киеве задержан россиянин из санкционного списка СНБО

В Киеве правоохранители задержали гражданина РФ из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.



По данным правоохранителей, 50-летний гражданин РФ имеет тесные связи с криминальными группировками.



По данным «Интерфакс-Украина», задержанный — уроженец Дагестана Валиомар Дамаданов 1971 года рождения.



Сотрудники управления стратегических расследований в Киевской области Нацполиции совместно с миграционной службой принимают меры для принудительного возвращения мужчины в страну его происхождения. Кроме того, ему будет запрещено въезжать на территорию Украины.