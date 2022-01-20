Побывали в прифронтовой зоне: Донетчину посетила делегация британских парламентариев

На Донетчине сегодня побывала делегация Комитета по иностранным делам парламента Великобритании. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



«Британские парламентарии прибыли сегодня в Донецкую область, чтобы собственными глазами увидеть, какова ситуация вблизи линии столкновения на фоне военной агрессии со стороны России, которая продолжается уже восьмой год подряд. Они побывали в прифронтовой зоне, в частности, в Авдеевке», — написал Кириленко в Facebook.



Он рассказал, что членов делегации интересовало, как на Донетчине восстанавливают жилье, поврежденное в результате вооруженной агрессии РФ; какие услуги получают на свободной территории области жители временно оккупированной части Донбасса; каковы гуманитарные потребности населения и как Украина противостоит информационной войне.



«Многие вопросы, которые задавали наши британские друзья, касались угрозы обострения военных действий. Объяснил, что мы, украинское общество вместе с Вооруженными Силами Украины, готовы к любому развитию событий. Угроза эскалации есть. Но враг не может не понимать, что это — наша земля. И мы будем ее защищать — всеми имеющимися силами и средствами», — подчеркнул Кириленко.



Он также поблагодарил британских парламентариев за помощь и поддержку, которую правительство Великобритании оказывает Украине.