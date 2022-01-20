Местным СМИ на Донбассе выделят финансовую помощь государства — Верещук

В госбюджете предусмотрена финансовая помощь для местных СМИ на Донбассе в сумме 50 млн гривен. Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в ходе пресс-конференции в Краматорске.



«Очень важно, чтобы региональные СМИ получили помощь. 2021 год был первым годом, когда Минреинтеграции начало немного помогать финансово местным средствам массовой информации», — отметила Верещук.



Она подчеркнула, что в этом году будет больше возможностей для поддержки. Это касается теле-, радио-, печатных и интернет-СМИ. Механизм получения помощи — через Минреинтеграции, где уже назначен соответствующий заместитель и есть изменения в системе управления.



«У нас есть на этот год деньги, мы заложили, и государство нам выделило 50 млн грн. И я очень хочу, чтобы получили именно местные СМИ — которые не могут получить многомиллионные дотации, не имеют возможности от рекламодателей получить. Вы не можете конкурировать с теми, кто живет за счет рекламы. Поэтому мы как государство поможем», — сказала Верещук.