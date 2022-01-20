Минреинтеграции: Закон о защите политзаключенных могут принять до конца января

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что закон о защите политзаключенных могут принять уже в этом месяце. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции в Краматорске в четверг.



Она отметила, что речь идет о президентском законопроекте №6104 «О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей».



«Очень надеюсь, что завтра успешно завершится заседание комитета под председательством Дмитрия Лубинца (Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений, — Ред.) и мы примем уже вскоре, буквально до конца января, закон, который очень ждут — № 6104. Это президентский законопроект, мы его всячески поддерживаем», — сказала Верещук.



Вице-премьер добавила, что Минреинтеграции уже готово к его выполнению. По ее словам, это касается правовой защиты лиц, которые сегодня являются политзаключенными Кремля в Крыму и на Донбассе, и помощи их семьям.



«Мы должны "расшить" этот закон на постановления. Это почти 18 постановлений, к исполнению которых мы уже готовы. Мы понимаем, как разграничить помощь правовую и материально-бытовую. Мы имеем перечень деток, которые живут на подконтрольной территории, родители которых сегодня в тюрьмах московских, мы имеем на неподконтрольной территории людей. Вот это все — в фокусе внимания министерства», — отметила Ирина Верещук.