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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 20 января

20 января 2022, 21:42

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 20 января

Ситуация с распространением COVID-19

От осложнений вследствие коронавирусной болезни скончались еще пять человек на подконтрольной властям территории Донецкой области. За 19 сутки COVID-19 установили у 556 человек. С начала пандемии зафиксировано 172 138 случая инфицирования. Из них 164 135 пациентов выздоровели, 5248 человека умерли.

В отдельных районах Донецкой области выявили 243 новых случая коронавируса, умерли 28 пациентов. С начала пандемии группировка «ДНР» подтверждает 121 270 заболевших. Из них 109 134 человек выздоровели, летальных случаев — 9 458.

На подконтрольной властям территории Донецкой области подтверждено 237 новых случаев заболевания COVID-19. От осложнений умерло еще двое больных. За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 61 410 случаях. Из них 57 562 человека выздоровели, 2 247 человек умерли.

В отдельных районах Луганской области зарегистрировали 42 новых случая заражения коронавирусом. Умерли шестеро ранее заболевших. В ОРЛО с начала пандемии, как утверждают в группировке «ЛНР», выявлено 22 066 случая COVID-19. Из них выздоровели 18 522 человек, а 3 135 человек умерли.

Политика

Предложение депутатов Компартии РФ обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать отдельные районы Донбасса не соответствует нынешней позиции Москвы в переговорах Минского и Нормандского форматов. Об этом заявил и.о первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Андрей Костин. Кремль отказался комментировать предложение КПРФ о признании «ДНР» и «ЛНР» до тех пор, пока проект документа не будет официально рассмотрен Госдумой. При этом в Совете федерации РФ, комментируя инициативу Компартии РФ, заявили, что давление на руководство страны в подобных вопросах неприемлемо.

Не существует разницы между небольшим и масштабным вторжением в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Так он прокомментировал слова президента США Джо Байдена, который заявил, что президенту РФ Владимиру Путину придется заплатить «серьезную и дорогую» цену в случае вторжения в Украину. Кулеба также заявил о готовности к трехсторонней встрече на уровне глав МИД Украины, США и России.

Турция намерена организовать переговоры по выполнению Минских соглашений в Стамбуле с участием России, Украины, ОБСЕ и «представителей Донбасса». Президент Владимир Зеленский надеется, что результатом переговоров с Россией в различных форматах будет деэскалация ситуации на границе с Украиной, а также то, что РФ гарантирует достижение мира на Донбассе.

Министерство финансов США ввело санкции против четырех украинских политиков, которые связаны с «вредоносной внешней деятельностью России».

Права человека

Более шести лет в плену группировки «ДНР» находится гражданин Украины Богдан Ковальчук, задержанный представителями «МГБ» в возрасте 17 лет вместе с пятью несовершеннолетними друзьями. В заключении он испытал пытки и нуждается в медицинской помощи. Шестерых подростков члены «МГБ ДНР» задержали в Ясиноватой в августе 2016 года по обвинению в подрывной деятельности. Их осудили за «терроризм» на срок от десяти до пятнадцати лет.

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