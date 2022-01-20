Правительство рассчитывает в 2022 году обеспечить жильем 4 тысячи ветеранов и семей погибших

В 2022 году в госбюджете предусмотрены средства для приобретения жилья для почти 4 тысяч ветеранов войны и членов семей погибших. Об этом сообщил первый замминистра по делам ветеранов Украины Александр Порхун в ходе совещания с представителями облгосадминистраций, сообщает пресс-служба Минветеранов.



Первый замминистра проинформировал, что в 2021 году была направлена субвенция на приобретение жилья для 654 ветеранов войны и членов семей погибших военных.



«В 2022 году благодаря совместной скоординированной работе президента Украины, Верховной Рады Украины и правительства законом "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" предусмотрено финансирование трех бюджетных программ Минветеранов в размере 5,5 млрд гривен. Эти средства будут направлены на выплату денежной компенсации на приобретение жилья почти для 4 тысяч ветеранов войны и членов семей погибших», — сказал Порхун.



Он также обратился к представителям облгосадминистраций, как распорядителям средств на региональном уровне, с просьбой взять под личный контроль выполнение бюджетных программ, своевременное и целевое использование бюджетных средств.



«Также в связи с реализацией реформы децентрализации власти важно обеспечить создание и функционирование местных комиссий по рассмотрению заявлений членов семей погибших», — отметил замглавы Минветеранов.