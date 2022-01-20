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Показывали кино и мультфильмы: Мариупольцев будут судить за ущерб компании «Universal»

20 января 2022, 22:31

Показывали кино и мультфильмы: Мариупольцев будут судить за ущерб компании «Universal»

В Донецкой области будут впервые судить двух человек за нарушение авторских прав мирового кинопроизводителя «Universal». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что летом 2021 года 51-летний житель Мариуполя вместе с 25-летним сыном обустроили на территории поселка Урзуф «летний кинотеатр».

«В целях получения прибыли они незаконно транслировали киноленты, принадлежащие кинокомпании "Universal" (США), а официальным кинодистрибьютором которых в Украине является ЧАО "БиЭндЭйч". Неправомерные действия обвиняемых нанесли кинокомпании "Universal" ущерб на сумму около 400 тыс. грн», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что перевод художественных и мультипликационных фильмов проходил на русском языке, что является нарушением закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Мариупольская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт по факту нарушения авторского права по предварительному сговору группой лиц, нанесших материальный ущерб в крупном размере (ч. 2 ст. 176 УК Украины).

На изъятое в ходе обысков техническое оборудование и имущество обвиняемых наложен арест.

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