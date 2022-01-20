Украина, НАТО, распад СССР: США обвинили власти России в историческом ревизионизме

Госдеп США опубликовал заявление, в котором перечислил пять примеров постоянной дезинформации со стороны РФ, которые включают попытки исказить историю, передает «Интерфакс-Украина».



«Когда история не соответствует политическим целям Кремля, российские официальные лица и подконтрольные им силы отрицают исторические события или искажают исторические нарративы, пытаясь представить Россию в более выгодном свете, который служит ее внутренней и геополитической повестке дня», — отмечается в сообщении.



Согласно информации Госдепа, так предвзято Россия говорит о пакте Молотова-Риббентропа 1939 года, об истории украинской государственности, действиях НАТО во время распада СССР, о ГУЛАГе, голоде в Украине 1930-х годов.



Также Госдеп отмечает, что власти РФ пытаются представить, что «Россия — это невинная жертва», когда речь идет об агрессивных действиях этой страны, например, против Украины.



Среди других обвинений Госдепа — «ложные утверждения» Москвы о гибели западной цивилизации, на фоне которой Россия демонстрирует «традиционные ценности», и о «цветных революциях», которыми тайно манипулируют США.



«Если народное движение является продемократическим и прореформистским и не отвечает российским геополитическим интересам, то Кремль часто подвергает их легитимности и утверждает, что за ними тайно стоят США», — отмечает ведомство.



«Российские военные и разведывательные ведомства привлечены к функционированию российской экосистемы дезинформации и пропаганды, в частности во вражеские операции в соцсетях, открытое и скрытое использование подконтрольных интернет-СМИ, во внедрение дезинформации в ТВ- и радиопрограммы, в проведение конференций, чтобы убедить во лжи, что Украина, а не Россия, виновата в росте напряженности в регионе, и в использование киберопераций для дискредитации СМИ и взлом и обнародование данных», — заявили в Госдепе.

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