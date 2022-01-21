На Донбассе возобновились обстрелы после двух дней «тишины»

За минувшие сутки, 20 января, незаконные вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из которых половина — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Кроме того, было зафиксировано еще одно нарушение — пролет вражеского беспилотника с пересечением линии соприкосновения.



В сторону Опытного боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм. Поблизости Золотого-4 они применили минометы калибра 82 мм.



В сторону Катериновки огонь велся из противотанковых гранатометов, а неподалеку Марьинки украинские позиции обстреливались из ручных и станковых противотанковых гранатометов. Украинские военнослужащие открывали ответный огонь без применения запрещенного «Минском» вооружения и заставили противника прекратить обстрелы.



Также на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии соприкосновения. Вероятнее всего, это был «Орлан-10», отмечается в сообщении.



Потерь среди украинских военных за минувшие сутки нет.



Группировка «ДНР» обвинила ВСУ в 4 обстрелах своих позиций. Утверждается, что нарушения режима «тишины» зафиксированы в районе Спартака, поселка шахты «Трудовская» в Донецке, Новоласпы.



Группировка «ЛНР» обстрелов не зафиксировала.



В штабе ООС отметили, что с полуночи по состоянию на 7:00 21 января нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков также не зафиксировано.

В предыдущие двое суток штаб ООС и пророссийские силы не фиксировали обстрелов на Донбассе.



Трехсторонняя контактная группа 22 декабря 2021 года, договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы полностью не прекратились, хоть их количество и уменьшилось.