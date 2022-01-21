«ДНР» заявила о смерти еще 21 пациента с COVID-19

В отдельных районах Донецкой области за сутки коронавирус обнаружили у 285 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



За сутки от осложнений умер 21 человек, выписаны после выздоровления 58 пациентов.



По состоянию на 21 января «ДНР» признает 121 555 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 109 192 человека выздоровели, летальных случаев — 9479. Продолжают болеть 2884 пациента.



Кроме того, за сутки выявлен 41 случай пневмоний. Из них госпитализировано 28 человек. Всего на лечении находится 619 пациентов с пневмониями, в том числе 424 на кислородной поддержке (+9 за сутки).



У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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