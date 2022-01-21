На Донетчине 631 новый случай COVID-19, восемь умерших

За сутки от осложнений вследствие коронавирусной болезни скончались восемь человек на подконтрольной властям территории Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



За 20 января диагноз COVID-19 установили у 631 человека. Выздоровели 140 пациентов.



С начала пандемии зафиксировано 172 769 случая инфицирования коронавирусом. Из них 164 275 пациентов выздоровели, 5256 человека умерли.

За четверг, 20 января, в Украине выявили 20 156 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 819 538 человек. Из них выздоровели 3 576 268 пациентов, а умерли 98 993 человека.