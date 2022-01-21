В МИД РФ объяснили свои требования на примере вывода войск НАТО из Болгарии и Румынии

Требования России к НАТО о выводе иностранных сил касаются всех стран, которые не были членами Альянса по состоянию на 1997 год. Это следует из ответа министерства иностранных дел России на вопросы журналистов



У МИД спросили, что означает требование РФ для Болгарии и Румынии.



«Подразумевается вывод иностранных сил, техники и вооружений и других шагах, чтобы вернуться к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, которые не входили в тот момент в НАТО. К таким относятся и Болгария, и Румыния», — ответили во внешнеполитическом ведомстве России.



По состоянию на 1997 года членами НАТО были 17 стран.



В 1999 году в НАТО вступили Венгрия, Польша и Чехия, в 2004-м Альянс пополнился Болгарией, Латвией, Литвой, Словакией, Словенией, Румынией и Эстонией. Последующее расширение НАТО выглядело следующим образом: 2009-й — Албания, Хорватия, 2017-й — Черногория и 2020-й — Северная Македония.

10 января состоялись переговоры по вопросам безопасности между США и Россией в Женеве, 12 января совет НАТО-Россия в Брюсселе, а 13 январе переговоры на площадке ОБСЕ в Вене. В ходе этих встреч дипломатам России и Запада не удалось прийти к конкретным решениям из-за отсутствия взаимопонимания.



Россия, в частности, выдвинула требования не расширять НАТО на восток и не размещать вооружение Альянса в Украине. США и их союзники по НАТО неоднократно отвечали, что каждая страна имеет право сама выбрать, вступать ей в блок или нет.



В свою очередь американская сторона заявила, что Россия не взяла на себя обязательства по деэскалации на границе с Украиной по итогам переговоров, на что надеялись на Западе.



В МИД России предложили США «альтернативу» гарантиям безопасности: США должны обязаться никогда не голосовать за вступление Украины и Грузии в НАТО.