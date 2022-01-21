На Луганщине задержали предпринимателя, подозреваемого в финансировании «ЛНР»

Сотрудники прокуратуры и СБУ сообщили о подозрении предпринимателю в финансировании действий, направленных на изменение границ территорий и государственной границы в корыстных целях, сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.



Как выяснили следователи, в октябре 2015 года гражданин Украины на временно оккупированной территории Луганщины зарегистрировал в «государственных органах ЛНР» предприятие и поставил его на налоговый учет в «ГНИ Государственного комитета налогов и сборов ЛНР».

В результате подозреваемый путем уплаты «налогов в бюджет ЛНР» профинансировал псевдореспублику на сумму не менее 400 000 рублей, что эквивалентно 155 000 гривен.



Его предпринимательская деятельность состояла из обналичивания денег, пополнения мобильных телефонов украинских и российских операторов, обмене валют, осуществления международных денежных переводов и др.

В ходе обысков правоохранители нашли и изъяли финансовые документы, банковские карты и фискальные чеки, технику, которая использовалась во время ведения преступной деятельности, и деньги в национальной и иностранной валютах.



Суд в отношении подозреваемого вынес решение о мере пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 620 тысяч гривен.