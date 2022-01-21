Занимались нелегальными переводами и платили налоги «ЛНР». СБУ разоблачила финцентр в Луганске

СБУ отчиталась о разоблачении финансового центра в оккупированном Луганске, который занимался денежными переводами между неподконтрольной и подконтрольными территориями. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



Организатором финцентра, по данным СБУ, является предприниматель из Луганска. Он арестован и помещен под стражу.



За неполные 7 лет ее функционирования центра общий объем средств, переведенных только через украинскую платежную систему, составил 87 млн ​​гривен.



Нелегальное учреждение занималось обналичиванием средств, пополнением электронных кошельков, обменом валют, международными денежными переводами и другими финансовыми операциями. Кроме этого, финцентр оплачивал налоги в бюджет группировки «ЛНР».



В ходе обысков, проведенных в нескольких городах Луганской области, было изъято свыше 300 банковских карт клиентов — «переселенцев», фактически проживающих или уже умерших. Также изъято компьютерная техника, «черная» бухгалтерию, почти млн гривен наличными в разной валюте.



Задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя) УК.